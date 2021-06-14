Верховный суд указал, какие лица имеют право на получение страховых выплат в случае смерти пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве.

Соответствующее постановление по делу №360/1239/19 ВС принял 22 апреля 2021 года, сообщила пресс-служба Суда.

Отмечается, что Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел в кассационном порядке дело по иску физического лица в интересах несовершеннолетней дочери к Управлению исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины о признании бездеятельности противоправной и обязательстве совершить определенные действия.

Суть дела состоит в том, что в связи со смертью бывшего мужа, которая наступила в результате несчастного случая на производстве, истица в интересах их совместной несовершеннолетней дочери обратилась к ответчику с заявлением о получении в порядке ст. 42 Закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании" единовременного пособия в сумме, равной 100 размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на день наступления права на страховую выплату. Также из-за наступления страхового события, дочери погибшего как лицу, находившемуся на его иждивении, была назначена и выплачена одноразовая помощь в сумме 20 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Однако в удовлетворении этих требований отказали со ссылкой на то, что ее дочь не входит в состав семьи погибшего. Считая такие действия противоправными, истица обжаловала их в суд.

Отказывая в удовлетворении иска, суды предыдущих инстанций исходили из того, что несовершеннолетняя дочь потерпевшего не является членом семьи своего отца, поскольку проживала отдельно, общим бытом они с ним связаны не были, взаимных прав и обязанностей не имели.

Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций и принял новое - о частичном удовлетворении иска.

Определение понятия семьи и ее членов закреплено в Семейном кодексе Украины. По его нормам ребенок принадлежит к семье своих родителей и тогда, когда совместно с ними не проживает (абз. 3 ч. 2 ст. 3 СК).

Суд указал, что Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" не содержит определения семьи и ее членов.

При таком правовом регулировании, с учетом предмета спора, Верховный Суд пришел к выводу, что СК является специальным законом, который должен учитываться при определении понятия семьи и ее членов при решении вопроса о наличии права на получение помощи, предусмотренной Законом "О общеобязательного государственного социального страхования".

Итак, факт проживания несовершеннолетней дочери после развода супругов отдельно от отца (в этом случае потерпевшего) не говорит, что она перестала принадлежать к семье пострадавшего и, соответственно, потеряла право на получение страховых выплат в результате наступления страхового случая.

Ранее "Страна" сообщала, что в марте Кабмин повысил ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве.

Также мы писали о том, что страховые выплаты получили меньше десятой части семей украинских врачей, умерших от коронавируса.