Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал небольшое видео о летней жизни обитателей зоны отчуждения атомной электростанции. В ролике можно понаблюдать за жизнь обитателей дикой природы, когда их не тревожат люди.

Снятое Тимуром Омером видео выложено в Фейсбуке заповедника.

На живописных кадрах ролика над Припятью стелется невесомая дымка, сквозь клубы которой просвечивает солнце. Прямо на дороге в лужице купается непуганная дикая птица. В высокой траве неторопливо бродят олени и лоси. Одно из копытных даже издало похожие на лай звуки, как будто специально для оператора и зрителей.

Также в кадр попала черепаха, которая медленно, но целенаправленно ползет по своим важным делам.

Ранее "Страна" публиковала фото жеребят лошадей Пржевальского. Их заметили в табуне из 12 особей, который разгуливал на северной окраине заповедника.

Мы также рассказывали, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался эксперимент по изучению влияния радиации на жалящих насекомых.