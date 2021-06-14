Чернобыльский заповедник показал безмятежную жизнь животных в безлюдной зоне отчуждения ЧАЭС
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал небольшое видео о летней жизни обитателей зоны отчуждения атомной электростанции. В ролике можно понаблюдать за жизнь обитателей дикой природы, когда их не тревожат люди.
Снятое Тимуром Омером видео выложено в Фейсбуке заповедника.
На живописных кадрах ролика над Припятью стелется невесомая дымка, сквозь клубы которой просвечивает солнце. Прямо на дороге в лужице купается непуганная дикая птица. В высокой траве неторопливо бродят олени и лоси. Одно из копытных даже издало похожие на лай звуки, как будто специально для оператора и зрителей.
Также в кадр попала черепаха, которая медленно, но целенаправленно ползет по своим важным делам.
Ранее "Страна" публиковала фото жеребят лошадей Пржевальского. Их заметили в табуне из 12 особей, который разгуливал на северной окраине заповедника.
Мы также рассказывали, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался эксперимент по изучению влияния радиации на жалящих насекомых.