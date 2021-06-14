В городе Роктон (штат Иллинойс, США) произошел взрыв на химическом заводе Chemtool, производящем смазочные материалы. Взрыв спровоцировал масштабный пожар, из-за которого эвакуировали жителей окрестных домов.

Об этом сообщает CNN.

Жители Роктона, расположенного недалеко от границы с Висконсином, рассказали, что слышали не один, а серию взрывов.

"Мы слышали взрывы сегодня утром и минут через пять решили проверить, что происходит на улице, когда наши собаки не успокоились. К тому моменту дым уже заполнял небо", сказал Томас Роллетт, добавив, что звук взрыва был такой, как при фейерверке.

Пожар на заводе начался в 7:30 утра по местному времени.

Поначалу местных жителей, которые живут в радиусе одной мили (около 1,6 км) от завода, призвали эвакуироваться из-за вероятности выбросов вредных веществ на горящем предприятии. Но затем жителям сказали уезжать уже в приказном порядке.

Между тем начальник городской пожарной охраны Кирк Уилсон заверил, что пожар не представляет непосредственной опасности для людей. А пожарная служба позволит огню погаснуть под их контролем, чтобы избежать проблем с окружающей средой.

Уилсон добавил, что 70 сотрудников фабрики смогли после взрыва безопасно выбраться с места происшествия. При тушении был ранен один пожарный, других пострадавших нет.

Специалисты пока не знают, что спровоцировало взрыв.

Сотрудники и волонтеры Армии спасения создали мобильное подразделение для обеспечения продовольствием тех, кто борется с огнем.

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