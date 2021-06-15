В индийском мегаполисе Мумбаи автомобиль полностью провалился под асфальт за несколько секунд. Чрезвычайное происшествие случилось после сильных проливных дождей, которые накрывают регион.

Момент поглощения автомобиля асфальтом опубликовали в соцсетях.

По данным индийских СМИ, на месте, где провалилась машина, раньше был колодец, который зацементировали. Из-за сильного дождя все сместилось и образовался провал.

На место происшествия сразу же прибыли спасатели и полиция - они приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности. Муниципальная корпорация Мумбаи заявила, что "не имеет никакого отношения" к инциденту.

К счастью, в машине никого не было. Владелица авто услышала, как сработала сигнализация, бросилась к машине и увидела, как та уходит под воду. При этом очевидица даже не успела заснять произошедшее с самого начала, так как все произошло довольно быстро.

Ранее мы рассказывали, что в Изюме Харьковской области после мощного ливня смыло асфальт. На кадрах, которые мы публиковали, видно, как по улицам частного сектора течет мощный поток воды, который смывает все на своем пути. Там невозможно пройти или проехать. В результате непогоды жители переулка остались без асфальта да и дороги в целом.

Также мы показывали кадры, как на трассе Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши частично подмыло грунт и образовались провалы.