В Великобритании решили продлить карантинные ограничения до 19 июля, а не 21 июня, как сообщалось ранее. Такое решение приняли в стране для того, чтобы вакцинировать от Covid-19 как можно больше граждан.

Об этом объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Telegraph.

"Я думаю, что разумно подождать еще немного", - сказал он, не исключив, что ограничения могут продлить и после 19 июня.

Джонсон уверен, что такое решение "может спасти тысячи" жизней. При этом он заявил, что за четыре недели в Англии вакцинируют от коронавируса две трети взрослого населения.

"К 19 июлю мы вакцинируем двумя дозами две трети взрослого населения, включая всех лиц старше 50 лет, всех уязвимых лиц, всех медработников, находящихся на переднем крае (борьбы с пандемией - Ред.) и социальных работников, и всех лиц старше 40 лет, получивших первую дозу к середине мая", - сказал он.

По словам Джонсона, с 15 июня люди в возрасте от 23 до 24 лет могут также записаться на прививку.

Ранее мы рассказывали, что Франция сняла часть карантинных ограничений и открылась для туристов.

Также сообщали, что глава украинского Минздрава решил продлить карантин в стране на все лето.