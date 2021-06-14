В Луганской области двое мужчин погибли от удара молнии. Тела погибших обнаружили в Северодонецком районе в лесополосе села Замуловка днем ранее - 13 июня

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Луганской области.

"В лесополосе неподалеку с. Замуловка Северодонецкого района обнаружено 2 трупа мужчин, погибших в результате попадания молнии", - рассказали спасатели.

В ГСЧС считают, что смертельный случай произошел после удара молнии.

Также спасатели напомнили о правилах безопасности во время грозы.

прятаться под деревьями очень опасно. В случае, если гроза застала вас в лесу, прятаться нужно в складках местности, или, если таких нет поблизости, найти самое низкое дерево;

если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Оно должно быть сухим - влажная земля сильнее проводит электричество. Если поблизости нет сухого углубление, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.

если гроза застала вас во время прогулки на велосипеде или мотоцикле, срочно остановитесь - это опасно. Когда вы находитесь в автомобиле, опасность вам не грозит. Но не забудьте снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут привлекать разряды.

При этом спасатели обратили внимание, что дуб, тополь, сосна и ель - деревья, которые больше всего уязвимы для удара молнии. Меньше всего подвержены ударам молнии верба, клен и кустарники.

Также в ГСЧС заявили, что все электрические приборы, в частности мобильные телефоны, являются своеобразными приемниками для шаровых молний. Поэтому ни в коем случае нельзя ими пользоваться во время грозы.

Ранее мы рассказывали, что под Житомиром 15-летняя девочка выжила после того, как в нее ударила молния. В момент поражения молнией она находилась у себя дома и разговаривала по мобильному телефону. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

Также сообщали, что молния ударила в шпиль детской больницы Черновцов и сожгла компьютеры.