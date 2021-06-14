Украинское Государственное агентство развития туризма намерено в августе или сентябре ввести новшество, касающееся иностранных туристов. Ведомство хочет начать подробно опрашивать их о целях визита и денежных тратах на территории нашей страны.

Об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказала глава Гостуризма Марьяна Олеськив.

"Мы скоро будем объявлять тендер, и думаю, что в августе-сентябре такой опрос будет. Будут спрашивать цель приезда, время пребывания, что планируют посетить, какие планируют расходы и тому подобное. Это нам позволит понять, сколько у нас туристов со всего въездного потока, кто этот турист, какие у него предпочтения, откуда он черпает информацию, цель приезда", - сообщила Олеськив .

Кроме того, по ее словам, Гостуризма также объявит тендер на закупку данных платежных систем.

"Поскольку они наиболее точно нам дадут картинку именно по расходам и составу затрат, а также покажут, откуда иностранный турист и на что он тратит деньги. Это позволит более точно планировать наши маркетинговые кампании", - пояснила собеседница агентства.

Среди приоритетных стран для въездного туризма из-за границы Олеськив назвала Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Польшу, Израиль и Китай.

"Пока Китай не позволяет своим гражданам активно путешествовать. Но мы находимся на низком старте. Как только мы поймем, что страна начинает давать возможности для того, чтобы граждане могли путешествовать, будем активно включаться", - добавила она.

Олеськив ожидает, что в 2021 году Украина сможет выйти на половину объема международного туризма 2019 года, а в 2023-2024 гг. во всем мире туризм должен вернуться до докарантинного уровня.

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