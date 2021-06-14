По данным на понедельник, 14 июня, в Молдавии впервые с апреля 2021 года не выявили ни одного смертельного случая от Covid-19, в то время как в Украине - 13.

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения труда и социальной защиты республики сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным ведомства, количество смертельных исходов от коронавируса сократилось с 40 и более в день в начале года до 3-4 случаев за сутки за последние несколько недель.

Всего с Молдове умерли от Covid19 6154 человек.

"В понедельник было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом, после проведения 2838 тестов. Таким образом, общее число зафиксированных случаев Covid-19 в Молдавии составляет 255 830. За сутки от Covid-19 выздоровели 62 пациента. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 248 733 человек", - говорится в сообщении Минздрава.

Всего в больницах находятся 167 пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19, из них 44 человека - в крайне тяжелом состоянии, 12 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вакцинированы в Молдове более 530 тысяч человек, в том числе около 150 тыс. - двумя дозами препарата.

Ранее мы рассказывали, что Украина и Молдова договорились о взаимном признании свидетельства о вакцинации от Covid-19.

Также сообщали, что в России за неделю количество зараженных коронавирусом возросло на 30%.