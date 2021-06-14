Правоохранители Мариуполя задержали ранее судимого гражданина по подозрению в убийстве мужчины на местном рынке. Убийца заколол жертву 12 июня средь бела, использовав пинцет.

Об этом сообщает Мариупольское районное управление полиции Донецкой области.

Полиция выяснила обстоятельства преступления. В субботу на Центральном рынке произошел конфликт между двумя малознакомыми людьми. Злоумышленник ударил оппонента пинцетом в шею. Вследствие полученной травмы мужчина скончался на месте.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Мариупольского районного управления полиции и эксперты.

Полицейские установили подозреваемого в течение двух часов по описанию свидетелей и задержали его. Им оказался 53-летний ранее судимый местный житель. Дома у него было обнаружено орудие преступления.

Полицейские также определили личность погибшего - это 36-летний мариуполец.

Убийце уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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