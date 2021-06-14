В Тернопольской области из Днестра достали тела двух юных рыбаков
В понедельник, 14 июня завершились поисковые мероприятия двух пропавших несовершеннолетних в селе Устечко на реке Днестр Тернопольской области. Подростков, отправившихся рыбачить в пятницу, достали из воды мертвыми.
Об этом сообщает в Фейсбуке Главное управление ГСЧС в Тернопольской области.
11 июня в 10:58 спасателям поступила информация от работников полиции о том, что в селе Устечко Залещицкой территориальной общины двое местных подростков отправились на рыбалку и не выходят на связь с 03:00.
Спасатели развернули поисковую операцию, которая продолжалась более трех суток с привлечением водолазов и поисково-спасательного отделения с кинологическим расчетом. Также на реке работала психолог Главного управления, оказывая поддержку родителям пропавших юношей.
13 июня ориентировочно в 17:30 было найдено тело одного подростка, а 14 июня в 11:05 - его 16-летнего товарища.
В связи с растущим количеством утонувших людей спасатели напомнили правила поведения на воде:
- отдыхать на воде нужно только в специально отведенных и оборудованных для этого местах;
- безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток;
- купаться разрешается в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10 м/сек, температуре воды не ниже 18°С, а воздуха - не ниже 24°С;
- перед купанием рекомендуется пройти осмотр врача;
- после принятия пищи купаться рекомендуется не ранее, чем через 1,5-2 часа;
- заходить в воду необходимо медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры воздуха и воды;
- в воде стоит находиться не более 15 минут;
- после купания не рекомендуется принимать солнечные ванны, лучше отдохнуть в тени;
- не рекомендуется купаться в одиночку у крутых, обрывистых и заросших густой растительностью берегов;
- перед тем, как прыгать в воду, убедитесь в безопасности дна и достаточной глубине водоема;
- нырять можно только там, где есть для этого достаточная глубина, а также прозрачная вода и ровное дно.
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