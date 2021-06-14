В понедельник, 14 июня завершились поисковые мероприятия двух пропавших несовершеннолетних в селе Устечко на реке Днестр Тернопольской области. Подростков, отправившихся рыбачить в пятницу, достали из воды мертвыми.

Об этом сообщает в Фейсбуке Главное управление ГСЧС в Тернопольской области.

11 июня в 10:58 спасателям поступила информация от работников полиции о том, что в селе Устечко Залещицкой территориальной общины двое местных подростков отправились на рыбалку и не выходят на связь с 03:00.

Спасатели развернули поисковую операцию, которая продолжалась более трех суток с привлечением водолазов и поисково-спасательного отделения с кинологическим расчетом. Также на реке работала психолог Главного управления, оказывая поддержку родителям пропавших юношей.

13 июня ориентировочно в 17:30 было найдено тело одного подростка, а 14 июня в 11:05 - его 16-летнего товарища.

В связи с растущим количеством утонувших людей спасатели напомнили правила поведения на воде:

отдыхать на воде нужно только в специально отведенных и оборудованных для этого местах;

безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток;

купаться разрешается в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10 м/сек, температуре воды не ниже 18°С, а воздуха - не ниже 24°С;

перед купанием рекомендуется пройти осмотр врача;

после принятия пищи купаться рекомендуется не ранее, чем через 1,5-2 часа;

заходить в воду необходимо медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры воздуха и воды;

в воде стоит находиться не более 15 минут;

после купания не рекомендуется принимать солнечные ванны, лучше отдохнуть в тени;

не рекомендуется купаться в одиночку у крутых, обрывистых и заросших густой растительностью берегов;

перед тем, как прыгать в воду, убедитесь в безопасности дна и достаточной глубине водоема;

нырять можно только там, где есть для этого достаточная глубина, а также прозрачная вода и ровное дно.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Запорожье на Центральном пляже утонул подросток, а взрослые даже не пытались ему помочь.

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