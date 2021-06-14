В Министерстве здравоохранения рассказали, на каких украинских пляжах нельзя купаться.

Перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды опубликован на сайте Центра общественного здоровья.

"В этом оздоровительном сезоне ведется наблюдение за качеством воды на 189 речных пляжах, а также 89 пляжах на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье, и в Киеве", - рассказали в ЦОЗ.

Перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды по состоянию на 11 июня:

В Запорожской области отклонение от стандарта обнаружено в 1 пробе речной воды по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) на пляже в Энергодаре.

В Николаевской области отклонение от стандарта обнаружено в 1 пробе морской воды по индексу ЛКП (городской пляж "Прибой" в Николаеве. По химическим показателям - в 4 пробах морской воды (пляж в с. Коблево) и в 3 пробах речной воды (пляжи в пгт. Новая Одесса, пляж "Стрелка" в Николаеве).

В Киеве отклонение от стандарта обнаружено в 12 пробах по индексу ЛКП. На пляжах "Центральный", "Предместная слободка", "Галерный", "Водоворот", "Радуга", "Вербный".

На всех этих пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания, а также взятые на повторные исследования пробы

Напомним, по данным Госпотребслужбы на 7 июня, в Киеве пляжи были готовы к приему отдыхающих, но вода в Днепре загрязнена химией и бактериями.

Также мы рассказывали, что Минздрав объяснил украинцам, как правильно отдыхать на пляже во время пандемии коронавируса. По данным ведомства, частицы Covid-19 не могут передаваться через воду во время отдыха на пляже. Опасность все же есть, но связана она не с водой.