Поскольку беременные женщины могут труднее переносить COVID-19, в Министерстве здравоохранения заявили, что при повышенных рисках заражения ожидающим ребенка лучше привиться. И для этого лучше всего подходят м-РНК вакцины.

На вопрос, можно ли беременным вакцинироваться, пресс-служба Минздрава ответила в Фейсбуке.

Как сообщили в ведомстве, беременные не участвовали в клинических исследованиях вакцин от COVID-19. Впрочем, имеющиеся антиковидные вакцины не содержат живого микроорганизма и в исследовании на животных не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности. Изучение их безопасности для беременных продолжается.

В свете этого Национальная экспертная группа по вопросам иммунопрофилактики рекомендует, если беременная имеет высокий риск заболеть COVID-19, например работая в ковидной больнице, и (или) имеет сопутствующие заболевания, она может обсудить возможность вакцинации с врачом.

Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину следует прививать мРНК-вакциной. В Украине пока используется только одна такая вакцина - Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Если беременная получила первую дозу вакцины против COVID-19 на векторной платформе (в Украине из таких вакцин пока зарегистрирована только AstraZeneca (Covishield, SKBio)) до наступления или во время беременности, то врач должен рассказать ей о соотношении рисков и пользы от второй прививки. На основе этого женщина должна сама решить, получать вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже ввести ее после родов.

Делать рутинный тест на беременность перед прививкой не надо, добавили в Минздраве.

Женщины, кормящие детей грудным молоком, могут прививаться вакцинами Comirnaty от Pfizer-BioNTech и AstraZeneca без оговорок.

Что касается вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, которую тоже используют в Украине, то инструкция к ней запрещает прививать ею беременных и кормящих женщин.

Ранее "Страна" рассказывала, через какой промежуток следует вводить вторую дозу вакцины против коронавируса.

Мы также сообщали, что в Украину собираются привезти вакцину американской компании Novavax.