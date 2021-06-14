Лидер Партии Шария и блогер Анатолий Шарий в серии своих роликов обвинил известного юриста Андрея Портнова в том, что именно он стоит за уголовным преследованием Шария и что у Портного якобы был план заманить Шария в Украину, чтоб его здесь убили, а сам Портнов возглавил Партию Шария. Также Шарий обвинил Портнова в том, что он его "натравил на Зеленского".

Сегодня в эфире телеканала "Наш" эти обвинения прокомментировала Елена Лукаш - близкий соратник Андрей Портнова.

Она назвала обвинения бредом и "параноидальной грязью". Лукаш считает действия Шария попыткой создать "игровую комбинацию", в рамках которой он пытается договориться с Офисом президента и Западом.

"Мне кажется, что Шарий сейчас пытается создать некую игровую комбинацию. В чем она заключается: хороший царь Зеленский практически не имеет отношения к преследованию Шария, которым занимаются двое "злых опричников" - Портнов и Татаров (Олег Татаров - заместитель главы Офиса президента, которого Шарий также обвиняет в преследованиях - Ред.). Эти "злые опричники" дезинформируют "царя", и если их каким-то образом нейтрализовать, то можно договориться.

Это неприкрытый дрейф в сторону Офиса президента - "а давайте поговорим и все замирим". Он назначил двоих виновных - Портнова и Татарова, хотя совсем недавно у него виновным был сам Зеленский, которого он оскорблял почем зря, и глава СБУ Баканов. Сейчас в ленте за неделю вы не найдете риторики в отношении Зеленского, свойственной Шарию до этого времени. Если раньше Шарий винил Зеленского, Баканова, продажные суды, то вот уже неделю вектор поменялся и вот неделю мы уже слушаем, что в проблемах Шария виноват Портнов.

Кроме того, эти "два опричника" чудесным образом пригодятся в Европе. Шарий говорит, что он загнан в угол. И, насколько можно судить, он имеет в данном случае в виду испанской юстиции, о действиях которой известно Шарию. Он хочет показать синьорам и синьоринам, влияющим на решения, принимающиеся в Европе и Украине, что у них общие враги. Портнов, как и Татаров, не раз говорили, что они против внешнего управления и их клеймят наши иностранные кураторы и их представители здесь. И он показывает европейцам - Зеленский мне уже не враг, а враги Портнов и Татаров. Поэтому давайте дружить против наших врагов. Эта дешевая комбинация стала причиной того, что сейчас льются ушаты грязи на людей, очень много сделавших для Шария, ничем не запятнавших себя и переживших лицом к лицу то, что происходило в постмайданной Украине", - говорит Лукаш.

Лукаш также упрекнула Шария в том, что он не возвращается в Украину, но при этом подвергает опасности сторонников, призывая их к активным действиям

"Рассказы Анатолия о том, что ему страшно, он может оставить для себя. Тысячи людей получили приговоры, узнали, что такое СИЗО, попалив обменные фонды, перенесли и переносят и будут переносить тяготы и лишения, связанные с правом на собственную позицию.

Призывать людей, не будучи с ними... Когда я смотрю на их шествия, у меня первый и последний вопрос - где тот, кто призвал вас? Почему он свой комфорт и благополучие ценит больше, чем ваше? У меня, практический опыт работы с человеком, который предпочел личную безопасность и комфорт общему делу и даже президентской присяге - его фамилия Янукович. Я рассказываю, почему не поддерживаю партию Шария - никогда бы не поддержала "вождя на удаленке". У меня есть полное невосприятие трусости. Я считаю, что трусость - самый главный порок, который позволяет злу функционировать", - рассуждает Лукаш.

Комментируя расследования по "Небесной сотне", которые ранее публиковала в том числе и "Страна", Лукаш сказала, что Шарий подает эти расследования как продукт Шария и Лукаш, к которому Портнов не причастен. Хотя это не так.

"Меня потрясла его интерпретация наших расследований о Небесной сотне. С его слов, этим расследованием занимались мы вдвоем, а потом туда как-то добавился Портнов. История была совершенно обратная. Сначала, получив информацию, я пришла в "Страну", пришла на Ньюзван и на 112. И вот у меня в телефоне нарисовался Шарий, который сказал, что "Страна" недостойна такой, как он сказал, информационной бомбы.

Все, что делает Шарий с теми, кого он считает конкурентами, например, со "Страной", связано с тем, что ему хочется быть лидером в этих процессах. Это обычный конкурентный конфликт.

Что касается расследования по небесной сотне то Портнов не просто участвовал в расследовании и доставал документы. Портнов из тюрем доставал людей, которые доставали документы, связанные с Небесной сотней", - рассказала Лукаш

Она также процитировала фрагмент из расследования по "Небесной сотне", опубликованного на "Стране", в котором указывается, что расследование - стало возможным благодаря смелости и труду множества людей, многие из которых вынуждены оставаться анонимными.

"И это моя позиция и позиция Портнова. Мы поблагодарили всех причастных. И посмотрите позицию Шария - я и он. Он и я", - сказал Лукаш.

Отметим, что на протяжении всего эфира заявления Лукаш комментировал в своем телеграмм-канале Анатолий Шарий. Он назвал ее заявления "чушью", "жестью" и "позорищем".