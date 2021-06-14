Министерство инфраструктуры представило законопроект, которым планирует ввести обязательным технический осмотр (ТО) автомобилей в Украине в 2022 году.

Об этом со ссылкой на ответ Мининфраструктуры сообщает APnews в понедельник, 14 июня.

Согласно документу, обязательный техосмотр не будут проходить новые автомобили. Кроме того, на каждом пункте будет внедрена фото и видеофиксация процесса - для предупреждения коррупции.

В Мининфраструктуры рассказали, что процесс осмотра авто займет около часа.

Согласно документу, расчетное время обязательного технического контроля транспортного средства общего назначения максимально составляет:

30 (40) минут - для прицепов (полуприцепов);

40 минут - для легковых автомобилей;

60 минут - для грузовых автомобилей;

65 минут - для автобусов.

Кроме того в ведомстве добавили, что за Кабинетом министров закреплена обязанность урегулировать вопрос порядка проведения обязательного технического контроля, а также объемы проверки технического состояния, в том числе и в части установления оперативного времени обязательного технического контроля транспортного средства. Поэтому фактически расчетное время еще может измениться.

Напомним, обязательный техосмотр личных авто в Украине был отменен в 2011 году. Проект закона об обязательном техосмотре для легковых авто подали в Раду еще в 2019 году в рамках выполнения соглашения об Ассоциации с ЕС. Ранее мы подробно рассказывали о данном законопроекте.

Ранее сообщали, что Нацполиция получила 30 авто для проведения "мобильного техосмотра".