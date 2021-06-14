Германия может отказаться об обязательного ношения масок в общественных местах из-за снижение уровня инфицирования Covid-19. Об этом сообщил глава Минздрава Германии Йенс Шпан, пишет DW.

"Мы должны двигаться поэтапно, учитывая падение уровня заболеваемости. На начальном этапе может в основном быть отменена обязанность носить маски во время пребывания на улице", - сказал Шпан.

По его словам, в тех частях Германии, где уровень заражения низок, а уровень вакцинации высокий, также могут постепенно отменить обязанность носить маски в помещениях.

При этом глава Минздрава добавил, что маски следует продолжать носить при определенных обстоятельствах, когда есть какие-то "сомнения", например во время путешествий или встреч с другими людьми в помещении.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за последние сутки в Германии было зафиксировано 549 случаев инфицирования коронавирусом. Сейчас первую дозу вакцины против Covid-19 в стране получили 48,1 процента жителей. Полные прививки имеют уже 25,7 процента.

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