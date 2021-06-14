Во вторник по всей Украине пройдут грозы, местами с градом и шквалами. Карта погоды по регионам
Новая синоптическая неделя для большинства регионов Украины пройдет под лозунгом "Циклон над Черным морем". Это означает, что в западных и северных областях - тенденция к уменьшению осадков, а вот на остальной территории продолжаются кратковременные дожди. При этом температурные показатели остаются достаточно комфортными. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Во вторник, 15 июня, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди грозы. Ближайшей ночью в Карпатах, а днем в южной части страны - значительные дожди. В дневные часы днем в Украине - грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с (кроме запада и севера).
Температура воздуха ночью +10-17, а днем прогреется до +20-27 градусов.
В Киеве и области 15 июня - переменная облачность. Местами кратковременный дождь, грозы.
Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14-16, а днем до +24-26 градусов.
Температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев, на 9 часов утра 14 июня составила 20,4 градусов.
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