Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому телеканалу NBC заявил, что журналист Кир Симмонс перебивает его и не дает сказать, если ответы лидера РФ не нравятся.

Расшифровку интервью Путина американскому каналу обнародовали на сайте Кремля в понедельник, 14 июня.

Во время беседы речь, в частности, зашла о том, что в России некоторым представителям оппозиции и журналистам присваивают статус иностранных агентов. В свою очередь Путин напомнил, что закон об иностранных агентах был принят в США еще 30-е годы, он гораздо более жёсткий, чем у России.

"Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что Вы сейчас делаете, "а сами-то вы что, на себя посмотрите" - вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задам, откровенный", - сказал журналист NBC.

После этого Путин заявил, что Кир Симмонс его перебивает и не дает высказать свое мнение до конца.

"Дайте мне ответить, Вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и Вы меня сразу прерываете. Это некорректно", - сказал президент РФ.

Далее журналист задавал наводящие вопросы, после чего Путин заявил, что журналист затыкает ему рот.

"Нет. Если Вы наберётесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, Вам всё станет ясно. Но Вам не нравится мой ответ, Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали Ваши зрители, вот в чём проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?" - сказал президент России.

Напомним, впервые за три года Путин дал интервью американскому телеканалу. А нем российский президент рассказал о движении Black Lives Matter, заявил о стягивании украинских войск к Донбассу. Также Путин назвал требования для своего преемника, поговорил о НАТО и о российском оппозиционере Алексее Навальном.

Кроме того, в этом интервью российский президент сказал, что США не перестанут вмешиваться во внутренние процессы других стран.