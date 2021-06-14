Президент России Владимир Путин заявил, что никто не должен вмешиваться во внутриполитические процессы в другой стране.

Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу NBC.

"Ни Америка в наши, ни мы в американские, ни в какие другие, - подчеркнул он. Надо дать возможность народам всех стран мира спокойно развиваться. Даже если есть кризисные ситуации, они должны разрешаться народом внутри страны, без вмешательства извне", - утверждает президент.

Однако, российский лидер добавил, что такой призыв к американской администрации мало чего стоит.

"Мне так представляется, что правительство США все равно будет вмешиваться во внутриполитические процессы в других странах. Вряд ли этот процесс можно остановить, уж очень он большой оборот набрал", - сказал Путин.

Напоним, сегодня в ходе саммита НАТО американский президент Джо Байден заявил, что Россия ведет политику не в соответствии с ожиданиями США и представляет собой "новый вызов".

Однако, Владимир Путин считает, что НАТО является рудиментом холодной войны и не причина существования альянса до сегодняшнего дня до конца не ясна.