Президент России Владимир Путин заявил, что Украина стягивает личный состав и технику в зону конфликта на Донбассе.

Об этом Путин заявил в интервью западному телеканалу NBC.

"Украина постоянно подтаскивала личный состав и технику в район конфликта в Донбассе и продолжает делать это", - сказал президент России

Ранее "Страна" писала, что Путин рассказал о целях отправки войск к украинской границе

Путин, комментируя недавние передвижения российских войск возле украинской границы, сказал, что Россия проводит военные учения на своей территории. По его словам, НАТО регулярно проводит военные учения у границы с РФ, также он упомянул военные учения США на Аляске, которые, по его словам, проходили недалеко от российской территории.

Напомним, в начале июня Зеленский в беседе с Трюдо пожаловался на недостаточный отвод войск РФ от границ

Президент заявил, что по состоянию на сегодняшний день произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения с временно оккупированных территорий и от украинских границ.

Ранее Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Лидер Украины также рассказал американскому коллеге о ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинских границ.