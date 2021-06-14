Задержанный в Минске основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который находится в СИЗО, заявил, его родителей "держат в заложниках" в Польше.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Минске в понедельник, 14 июня.

По словам Протасевича, его родители - заложники ситуации, ведь "сейчас их попросту используют, они ездят с акциями протеста, а за их спинами стоят конкретные политические деятели".

В такой ситуации, добавил Протасевич, его родные не знают что делать, но могут безопасно вернуться домой.

"Мам, пап, не переживайте, у меня правда все отлично", - заявил он.

Напомним, Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. Он был задержан в Минске 23 мая, когда летел на борту самолета Ryanair из Афин в Вильнюс. Из-за сообщения о минировании лайнер вынужден был сесть в аэропорту Минска, после чего Протасевича и его девушку задержали. Сейчас белорусский оппозиционер находится в СИЗО. По белорусским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы.

На пресс-конференции 14 июня Протасевич рассказал, что у него нет жалоб на здоровье и что он чувствует себя прекрасно.

Также "Страна" рассказывала, о чем говорил Протасевич в интервью государственному белорусскому телеканал ОНТ.