Президент России Владимир Путин заявил, что после ухода со своего поста готов будет поддержать того, кто предан стране, независимо от отношения к нему лично.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC, опубликованному в понедельник на сайте Кремля.

"Я сделаю всё, чтобы преданные стране люди, готовые положить на алтарь отечества жизнь, были поддержаны", - сказал он.

Также Путин заявил, что когда в РФ сменится президент, ничего не рухне в одночасье.

"Сейчас ситуация другая (по сравнению с 2000 годом). Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть <...>? Мы боролись с международным терроризмом - слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо", - сказал Путин.

Напомним, что 1 июля прошлого года в России завершилось голосование по поправкам к Конституцию, которое ознаменовало "обнуление" сроков главы государства Владимира Путина. Теперь он может оставаться при власти до 2036 года.

Ранее мы писали, что главред "Эха Москвы" назвал двух преемников Путина на посту президента России.