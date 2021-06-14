Задержанный в Минске Роман Протасевич заявил, что у него нет жалоб на здоровье, его никто не бил.

Об этом Роман Протасевич заявил в ходе пресс-конференции.

Комментируя вопрос о следах кровоподтеков на запястьях, которые ранее заметили на руках Протасевича в ходе интервью, он предложил убедиться, что с руками все в порядке.

"Касательно следов на моих руках, я думаю, каждый может подойти и посмотреть, это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания. Задержание, насколько я понял, было для сотрудников настолько неожиданным, что у них не было с собой наручников", - прокомментировал Протасевич.

Протасевич добавил, что чувствует себя прекрасно

"Касательно здоровья, я бы хотел сказать, что сидя в СИЗО слышал много фейков, которые распространяли о моем здоровье. Я хочу сказать, что прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет жалоб", - заявил он.

"Никто меня не бил, пальцем не трогал. Я хочу обратиться с просьбой не распространять слухи, потому что настоящими заложниками ситуации вокруг меня стала София, которая стала просто заложником ситуации, и, что немаловажно, мои родители, которые находятся в Польше, в информационном вакууме. Просто подумайте, как бы реагировали ваши матери, если бы вы оказались в таких же местах, как и я, и вам бы сказали "вашего сына избивают", хотя это абсолютно не так, и, опять же, вы все меня видите, я чувствую себя абсолютно прекрасно. Прошу не распространять слухи и домыслы, которые не имеют под собой никакого подтверждения", - заявил Роман.

Он также добавил, что его родители - заложники ситуации, ведь "сейчас их попросту используют, они ездят с акциями протеста, а за их спинами стоят конкретные политические деятели".

В такой ситуации, по словам Протасевича, его родные не знают что делать, но могут безопасно вернуться домой.

"Мам, пап, не переживайте, у меня правда все отлично", - подытожил Роман Протасевич

Напомним, Протасевич 23 мая летел из Афин в Вильнюс. Самолет Ryanair, пассажиром которого он был, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое передали белорусские диспетчеры. В аэропорту белорусской столицы Протасевича задержали.

На днях в Луганске потребовали судить Протасевича на Донбассе. Там Протасевичу грозят расстрелом за "преступления против человечности".

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что бывший главред "Нехты" Роман Протасевич делал на Донбассе.