Один человек погиб и 16 травмированы в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса, который вез украинцев на работу в Чехию. ДТП произошло в двух километрах от румынско-венгерской границы, неподалеку от пункта пропуска Нэдлак II.

Об этом сообщает местное агентство TVR.

Фото: libertatea.ro

В автобусе ехали 15 украинских рабочих и 8-летний ребенок. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и протаранил колонну грузовиков, которые стояли в аварийной полосе шоссе.

При столкновении погиб один из пассажиров автобуса. Три человека получили серьезные травмы, в том числе внутренние и еще 13 пассажиров травмированы без угрозы для жизни. Всех пострадавших доставили в больницу.

Румынская полиция проводит расследование на месте аварии, чтобы установить обстоятельства столкновения автобуса с грузовиками.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом авто с полицейским вылетело на встречку и врезалось в автобус, патрульный погиб на месте.

Также мы сообщали, что под Львовом пьяный водитель микроавтобуса спровоцировал ДТП с тремя авто и локомотивом.