Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите НАТО, который проходит в понедельник, 14 июня, хочет услышать позицию президента США Джо Байдена относительно Плана действий по членству в НАТО для Украины. В частности, глава государства сказал, что хотел бы услышать четкое "да" или "нет" от американского президента по этому вопросу.

Об этом он сказал в совместном интервью Reuters, Associated Press и Agence France-Presse.

Зеленский также заявил, что США могли бы оказать экономическую поддержку Украине.

Кроме того, украинский лидер сказал, что Россия затягивает процесс по встрече между ним и президентом Владимиром Путиным, о подготовке которой сообщила Украина 11 июня, без четких причин.

Также президент добавил, что большинство российских войск, которые были перевезены весной в районы у границ Украины, не были отведены.

Саммит глав государств и правительств стран Альянса проходит 14 июня в Брюсселе. На него не пригласили Украину, что вызвало возмущение у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Сегодня в своем заявлении генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сроки и даты вступления новых членов в НАТО не будут объявлены на саммите альянса 14 июня.

Также мы ранее рассказывали, что вопрос вступления Украины в НАТО не планировали обсуждать на саммите 14 июня вопреки надеждам украинских властей.