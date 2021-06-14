Возле границы с Украиной авиация ВВС и ПВО Ленинградской армии проводят военные учения. В них задействованы не менее 20 бомбардировщиков Су-34 и дальних перехватчиков МиГ-31БМ.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ.

В ходе учения экипажи Су-34 нанесут ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне под Воронежем. Прикрывать и наводить на цели их будут истребители-перехватчики дальнего действия МиГ-31БМ.

Боевые самолеты будут взлетать с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях. Они проведут разведку и поразят наземные цели - укрепления, танковые колонны, авиацию на аэродромах и командные пункты условного противника.

Уничтожение объектов условного противника будет происходить в ночное время суток с применением фугасных авиационных бомб ФАБ-210 и ФАБ-500. Всего в учениях примет участие около 20 авиационных экипажей.

Напомним, в четверг, 10 июня, Тихоокеанский флот ВМФ России начал масштабные учения в центральной части океана. Там задействовано до 20 кораблей. Среди них есть подлодки, суда обеспечения и около 20 самолетов.

Помимо этого, власти РФ и Беларуси объявили о планах масштабной военной подготовки. Начиная с июня и вплоть по сентябрь, военные части двух стран проведут три совместных учения. Причем, они будут проходить преимущественно на белорусской территории.