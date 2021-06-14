Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ему жаль, что он не смог встретиться с главой США Джо Байденом до его саммита с президентом России Владимиром Путиным, который пройдет в эту среду.

Об этом глава Украины сказал в интервью AFP.

"Президент Украины Зеленский говорит, что сожалеет, что не встретился с Байденом до саммита с Путиным", - говорится в сообщении агентства.

Зеленский заявил 14 июня, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена относительно Плана действий по членству в НАТО для Украины. Также он напомнил, что военная угроза РФ все еще сохраняется для Украины. В то же время Зеленский считает, что США могли бы оказать и экономическую поддержку Украине.

Напомним, 7 июня накануне европейского турне и поездки лидера США в Женеву Зеленский поговорил с Байденом по телефону. О чем был этот разговор и зачем Байден позвал Зеленского в Вашингтон, читайте в нашем материале.

Позже сообщалось, что Зеленский полетит к Байдену через месяц после встречи президента США с Путиным. Встреча готовится на конце июля.