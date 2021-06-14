Вакцина американской компании Novavax под названием NVX-CoV2373, первую партию которой Украина получит уже в августе, является безопасной и эффективной на 90,4%.

Такие данные были получены в ходе третьего этапа клинического испытания среди добровольцев в Соединенных Штатах и Мексике, сообщает CNBC.

"По данным испытаний, проведенных с участием 29 960 добровольцев в США и Мексике, вакцина более чем на 90% защищает от инфекций и даже более защищает от некоторых разновидностей. Никто из тех, кто получил активную вакцину, серьезно не заболел", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что две дозы американской вакцины являются на 100% эффективными для предотвращения среднетяжелого и тяжелого течения заболевания и 93% эффективными против некоторых штаммов коронавируса.

Доктор Грегори Гленн, президент исследований и разработок Novavax, в пресс-релизе заявил, что проведенные испытания на поздних стадиях "подтверждают, что NVX-CoV2373 предлагает обнадеживающий профиль переносимости и безопасности".

"Эти данные показывают стабильный, высокий уровень эффективности и подтверждают способность вакцины предотвращать Covid-19 на фоне продолжающейся генетической эволюции вируса", - добавил Гленн.

По словам компании, вакцина хорошо переносится. Наиболее распространенными побочными эффектами были усталость, головная боль, боль в мышцах и боль в месте инъекции, которые обычно длились не более двух-трех дней.

Также в компании заявили, что планируют подать разрешение в управление по контролю за продуктами и лекарствами в третьем квартале этого года.

Напомним, ранее вакцина NVX CoV2373 показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса и 86,3% против британского штамма по результатам третьей фазы испытания, которое проводили в Великобритании.

Украина в феврале договорилась о получении 5 миллионов дополнительных доз этой вакцины. Изначально в страну должны были поступить 15 миллионов доз. Однако позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина подписала контракты на покупку 10 млн доз вакцины Novavax: 4 млн доз поступят в августе, затем по 2 млн доз ежемесячно в течение трех месяцев.