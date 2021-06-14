Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война может начаться где угодно и когда угодно, поэтому белорусов стоило бы обучать обращению с оружем.

Об этом сообщает "БелТА".

"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас", - сказал Лукашенко.

Поэтому, по его мнению, стоило бы обучать население страны обращению со стрелковым оружием, и речь не только о тех, кто служит в армии.

"Разумеется, что навыкам обращения с оружием обучают тех, кто проходит подготовку в вооруженных силах, однако есть значительное число тех, кто не попадает в войска по призыву. Вот на них и следует обратить внимание. А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться - собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя", - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, недавно Лукашенко допустил появление российских войск на территории Беларуси.

Также мы писали о том, что Лукашенко учредил День народного единства Беларуси, его будут отмечать в день присоединения к СССР.