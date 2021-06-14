59,4 тысяч гривен составила зарплата за май мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Его заместителям было начислено от 37,9 тысяч до 110,6 тысяч гривен.

Об этом сообщили в КГГА в ответе на запрос журналистов, передают "Украинские новости".

В начисленную Виталию Кличко сумму в 59 409 гривен входит должностной оклад - 49 011 гривен, командировочные - 11 гривен, больничный - 3 036 гривен, другие выплаты - 7 352 гривны. О

После удержания 11 585 гривен налогов и сборов мэру выплатили 47 824 гривны. Надбавки и премии в мае ему не начислялись. издание уточняет, что это уже не первый месяц, когда Кличка оказывается лишен премий.

Также указан размер майских зарплат заместителей мэра Киева:

первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник - 55 498 гривен;

первый заместитель по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба - 49 883 гривны

заместитель председателя Александр Густелев - 43 102 гривны

заместитель председателя Валентин Мондриевский - 52 342 гривны

заместитель председателя Вячеслав Непоп - 46 247 гривен

заместитель председателя Петр Пантелеев - 54 157 гривен

заместитель председателя Анна Старостенко - 42 862 гривны

заместитель председателя Александр Харченко - 47 805 гривен

заместитель председателя Елена Говорова - 37 947 гривен

заместитель председателя Владимир Прокопив - 41 350 гривен

заместитель председателя Константин Усов - 47 805 гривен

заместитель председателя Марина Хонда - 110 591 гривну

заместитель председателя Петр Оленич - 50 527 гривен

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко признал невозможность строительства метро на Троещину в ближайшие годы.

Также мы сообщали, что кортеж Кличко маскируется под троллейбусы и ездит по полосе для транспорта.