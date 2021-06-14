Мэра Кличко вновь лишили премий. А на командировки ему выделили 11 гривен
59,4 тысяч гривен составила зарплата за май мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Его заместителям было начислено от 37,9 тысяч до 110,6 тысяч гривен.
Об этом сообщили в КГГА в ответе на запрос журналистов, передают "Украинские новости".
В начисленную Виталию Кличко сумму в 59 409 гривен входит должностной оклад - 49 011 гривен, командировочные - 11 гривен, больничный - 3 036 гривен, другие выплаты - 7 352 гривны. О
После удержания 11 585 гривен налогов и сборов мэру выплатили 47 824 гривны. Надбавки и премии в мае ему не начислялись. издание уточняет, что это уже не первый месяц, когда Кличка оказывается лишен премий.
Также указан размер майских зарплат заместителей мэра Киева:
- первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник - 55 498 гривен;
- первый заместитель по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба - 49 883 гривны
- заместитель председателя Александр Густелев - 43 102 гривны
- заместитель председателя Валентин Мондриевский - 52 342 гривны
- заместитель председателя Вячеслав Непоп - 46 247 гривен
- заместитель председателя Петр Пантелеев - 54 157 гривен
- заместитель председателя Анна Старостенко - 42 862 гривны
- заместитель председателя Александр Харченко - 47 805 гривен
- заместитель председателя Елена Говорова - 37 947 гривен
- заместитель председателя Владимир Прокопив - 41 350 гривен
- заместитель председателя Константин Усов - 47 805 гривен
- заместитель председателя Марина Хонда - 110 591 гривну
- заместитель председателя Петр Оленич - 50 527 гривен
Ранее "Страна" писала о том, что Кличко признал невозможность строительства метро на Троещину в ближайшие годы.
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