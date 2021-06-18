Последняя декада июня будет неспокойной из-за кардинальных перемен в жизни знаков Зодиака. С 18 июня начинается период неожиданных событий, разнообразных встреч и сильных эмоций. Вполне возможно, что в последние июньские деньки многим придется разрываться между работой и личной жизнью, рациональными мыслями и сокровенными желаниями, духовной и материальной сферами.

Особенно тяжелым этот период может стать для Овнов и Скорпионов. Какими бы по характеру ни были ситуации - положительные или негативные - это результат вашей жизни. Так сказать, промежуточные итоги, которые заставят вас поразмыслить над своей жизнью.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны давно хотят получить от жизни максимум удовольствий, однако что-то будто мешает им достичь желаемого. Сегодня часть представителей этого огненного знака наконец-то узнает, что судьба нередко отворачивается от чересчур расточительных Овнов. Другие по жизни проявляют чрезмерное упорство, несговорчивость и гордыню, за что и поплатятся своей удачей в финансах, здоровье или личной жизни. Судьба захочет вас поставить на место и отплатить той же монетой, которой вы привыкли мерить все вокруг.

Овны-бизнесмены могут столкнуться с кризисом, с крахом некоторых планов и стрессом. Поэтому звезды советуют еще до первых предпосылок нестабильности взять себе отпуск и как следует отдохнуть. Возможно, вам нужно провести несколько дней уединенного отдыха в горах, проанализировать старые ошибки, изменить манеру общения с людьми.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Гороскоп предупреждает, что каждый Скорпион получит достойное вознаграждение за профессиональные труды. В вашей личной жизни может наблюдаться либо полный штиль, либо накал страстей. И та и другая крайность могут навсегда поставить точку в нынешних взаимоотношениях с вашей второй половиной. А если вы все-таки решитесь расстаться с вашим избранником, любовь может не постучаться в вашу дверь до конца года. Поэтому важно соблюдать чрезвычайное самообладание и дальновидность, чтобы избежать некоторых эмоциональных качелей.

Трудности поджидают Скорпионов, которые работают художниками или дизайнерами, зарабатывают деньги литературной деятельностью, работают в СМИ, театре или кино. Некоторые события позволят вам снять с себя розовые очки и реалистичнее взглянуть на привычные вещи. Звезды советуют искать вдохновение в одиночестве. Например, провести несколько недель в деревне или на море, чтобы полностью восстановить силы.

Напомним, на этой неделе - с 14 по 20 июня - Овнам важно прислушиваться к советам близких и довериться внутреннему чутью, а Скорпионам - сменить привычный порядок вещей.

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