Совет Евросоюза утвердил предложенные Еврокомиссией Covid-сертификаты, которые должны упростить поездки внутри Евросоюза. В первую очередь для граждан стран - членов ЕС. Новые правила заработают с 1 июля.

Украинские власти заявляют, что украинцы тоже смогут получить сертификат, по которому можно будет въехать в Европу без ПЦР-тестов и самоизоляции. В первую очередь, это может открыть возможности для тех, кто едет в ЕС на учебу или работу.

Разбирались, что означает для украинцев введение ковид-сертификатов в Европе.

Что означают ковид-сертификаты, которые утвердили в Европе

В заявлении Совета ЕС, опубликованном 14 июня, говорится, что там утвердили предложение Еврокомиссии, которое позволит упростить перемещение внутри Евросоюза.

Система пропусков заработает к 1 июля. Право пересекать границы по упрощенной схеме появится у европейцев, которые подтвердят свою ковид-безопасность с помощью специальных сертификатов, которые должны выдаваться бесплатно, в цифровом или бумажном формате.

Так будет выглядеть европейский ковид-сертификат в смартфоне.

There is a safe summer in sight!



12 EU countries have already connected to the #EUCOVIDcertificate Gateway – weeks ahead of the deadline! The certificate will facilitate safe free movement for travellers.



Like here in 🇭🇷 Croatia in the airport of Zagreb pic.twitter.com/jo7iACrqZA — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) June 11, 2021

Речь идет о сертификатах двух видов - для вакцинированных и переболевших.

"Владельцы сертификатов вакцинации, выданных в соответствии с правилами ЕС о цифровых сертификатах COVID, не должны подвергаться тестированию или карантину/самоизоляции, если они полностью вакцинированы вакциной, одобренной EMA (пока ЕМА одобрило всего четыре вакцины — препараты Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen - Ред.), и с момента полной вакцинации прошло не менее 14 дней. Государства-члены также могут снять такие ограничения после первой дозы из двух доз", - говорится в сообщении Совета Европы.

Выздоровевшим от коронавируса выдадут сертификат, подтверждающий, что с момента получения положительного результата теста прошло менее 180 дней. Они также не должны подвергаться тестированию или самоизоляции.

При этом если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, то государства-члены ЕС смогут закрыть свободный въезд по ковид-сертификатам и вновь требовать, чтобы вакцинированные и выздоровевшие сдавали ПЦР-тесты и самоизолировались.

Кроме того, карантин и тесты будут требовать у граждан стран ЕС, которые возвращаются из регионов "красной" и "оранжевой" зоны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Все вышеперечисленное касается взрослых, дети до 12 лет не сдают тесты и не должны находиться в самоизоляции.

На церемонии по случаю внедрения цифровых Covid-сертификатов в ЕС присутствовали премьер-министр Португалии, председательствующей в ЕС, Антонио Коста, президент ЕС Урсула фон дер Ляйен, глава Евроарламента Давид Сассоли. Фото: ec.europa.eu

В Совете Европы подчеркнули, что утвержденные правила носят не обязательный, а рекомендательный характер. Окончательные решения будут приниматься в каждом государстве - члене ЕС.

Что это значит дня украинцев?

Главный вопрос для украинцев - что дают им европейские сертификаты?

Как видим, эта новация пока что вводится в первую очередь для граждан Евросоюза и для путешествий внутри его границ.

Но важно понимать, что выдадут сертификат и тем, кто вакцинировался на территории ЕС - даже если это граждане третьих стран. А вот в эту категорию некоторые украинцы уже сейчас могут попасть.

В первую очередь это касается уже тех, кто и так имел право въезда в отдельные страны Евросоюза (по родственной линии или по учебе). Если эти люди привились двумя дозами, например, в Польше или Венгрии, дальше они по идее получат право путешествовать по всем странам Шенгена.

Вторая категория - гастарбайтеры или приглашенные специалисты.

Обычно принимающие страны обеспечивают им вакцинацию. Так, например, Польша уже развернула несколько пунктов прививок прямо на границе и вакцинирует въезжающих украинцев препаратами, одобренными в Евросоюзе - "АстраЗенекой", "Пфайзером", "Модерной" и "Джонсоном".

После первого укола на границе второй можно получить где угодно в Польше.

Пока не сообщалось, выдают ли им после этого ковидный сертификат европейского образца. Но, следуя логике решения Евросоюза, любой подобный документ, выданный в стране содружества, котируется независимо от гражданства его получателя.

Второй важный вопрос - смогут ли украинцы, которые получили европейский сертификат, въехать на территорию ЕС после того, как они ее покинули?

По идее, смогут. Совет ЕС рекомендовал странам, которые входят в содружество, допускать иностранцев, причем даже уже после первой дозы вакцины. Однако окончательное решение за властями самих стран. И вполне возможно, что отдельные государства не пустят к себе украинцев даже после полной вакцинации, сделанной в странах содружества.

Что же до получения сертификатов о вакцинации прямо на территории Украины, то сроки здесь представить сложно.

Украина, по данным правительства, уже разработала аналогичный документ и готова его внедрять. Но Евросоюз должен сперва утвердить украинские сертификаты. А это может занять очень много времени - учитывая, что у нас вокруг торговли такими справками может развернуться масштабная коррупция.

Премьер Денис Шмыгаль на днях заявил, что Украина запустит свои сертификаты через 10-14 дней после того, как их утвердит Европа. Но сколько Брюссель будет рассматривать этот вопрос и успеет ли он это сделать нынешним летом - пока непонятно.