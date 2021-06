Совет Евросоюза утвердил предложенные Еврокомиссией Covid-сертификаты, которые должны упростить поездки внутри Евросоюза. В первую очередь для граждан стран - членов ЕС. Новые правила заработают с 1 июля.

Украинские власти заявляют, что украинцы тоже смогут получить сертификат, по которому можно будет въехать в Европу без ПЦР-тестов и самоизоляции. В первую очередь, это может открыть возможности для тех, кто едет в ЕС на учебу или работу.

Разбирались, что означает для украинцев введение ковид-сертификатов в Европе.

В заявлении Совета ЕС, опубликованном 14 июня, говорится, что там утвердили предложение Еврокомиссии, которое позволит упростить перемещение внутри Евросоюза.

Система пропусков заработает к 1 июля. Право пересекать границы по упрощенной схеме появится у европейцев, которые подтвердят свою ковид-безопасность с помощью специальных сертификатов, которые должны выдаваться бесплатно, в цифровом или бумажном формате.

Так будет выглядеть европейский ковид-сертификат в смартфоне.

