Сегодня, 14 июня, в Брюсселе прошел саммит стран НАТО. Мероприятие организуется один раз в два года - Альянс определяет свой вектор на этот период. Лично присутствовал президент США Джо Байден.

Украинские власти, которые желают присоединиться к Альянсу, рассчитывали на приглашение, а также на получение ключевого документ - Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), которое предваряет вступление в блок. Но ни приглашения не последовало, ни ПДЧ не дали.

Дм и вообще накануне саммита прозвучало несколько не оптимистических для Банковой заявлений. В Германии отметили, что членство Украины не вынесено на повестку дня. В самом НАТО сообщили, что сроки возможного членства Киева названы не будут.

Несмотря на это, в МИД Украины продолжают ждать "политического сигнала". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Альянс выполнить обещание, данное 13 лет назад, и принять Украину. В противном случае, если в НАТО передумали, дипломат потребовал сообщить об этом украинцам.

Подогрел интерес к теме на днях Владимир Путин. Он высказал мнение, что якобы бесперспективность Украины в НАТО демонстируется сейчас нарочно - чтобы не накалять обстановку перед его встречей с Байденом в эту среду, 16 июня. Президент России детально рассказал, почему он против членства Киева в Альянсе.

После завершения саммита было опубликовано коммюнике. В нем два пункта - один полностью, второй частично - были посвящены Украине. В том числе Донбассу, Крыму и перспективам Киева в Альянсе.

"Страна" рассказывает и анализирует заявление НАТО по Украине.

О Минских соглашениях

Первая часть заявления НАТО по Украине касается Донбасса и Крыма.

Члены Альянса пишут, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, Грузии и Молдовы. И призывают Россию вывести войска.

Осуждается аннексия Крыма, наращивание Россией военной мощи на границах. Публикуется призыв к Москве прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря, доступ к Азовскому морю и украинским портам.

"Мы приветствуем сдержанную позицию Украины и дипломатический подход в этом контексте. Мы стремимся способствовать деэскалации. Мы также усиливаем нашу поддержку Украине", - говорится в коммюнике.

В завершении по Украине страны-члены добавляют, что все стороны должны выполнять Минские соглашение - альтернативы этому документу нет.

"Мы призываем к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами и поддерживаем усилия нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. Россия как сторона, подписавшая Минские соглашения, несет значительную ответственность в этом отношении", - записано в заявлении государств.

О ПДЧ для Украины

Отдельный большой пункт посвящен обещанию членства НАТО для Украины. Члены Альянса приветствуют шаги по сближению, общие учения и перечисляют большой список реформ, которые Киеву предстоит выполнять.

Сроки вступления не указываются. Заявление возможности вступления Украины в НАТО мы процитируем полностью:

"Мы [члены НАТО] подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса с Планом действий по членству (ПДЧ) как неотъемлемой частью этого процесса; мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, в том числе то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству.

Мы твердо поддерживаем право Украины определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без вмешательства извне. Ежегодные национальные программы в рамках Комиссии НАТО-Украина (NUC) остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, связанные с ее стремлением к членству в НАТО.

Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках NUC, для достижения своей цели по реализации принципов и стандартов НАТО.

Успех широкомасштабных, устойчивых и необратимых реформ, включая борьбу с коррупцией, содействие инклюзивному политическому процессу и реформу децентрализации, основанную на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенства закона, будет иметь решающее значение для установления фундамент процветающей и мирной Украины.

Особенно важны дальнейшие реформы в сфере безопасности, в том числе реформа Службы безопасности Украины.

Мы приветствуем значительные реформы, уже проведенные Украиной, и настоятельно призываем к дальнейшему прогрессу в соответствии с международными обязательствами и обязательствами Украины.

Мы продолжим оказывать практическую поддержку реформам в сфере безопасности и обороны, в том числе в рамках Комплексного пакета помощи. Мы также продолжим поддерживать усилия Украины по укреплению ее устойчивости к гибридным угрозам, в том числе путем активизации деятельности в рамках Платформы НАТО-Украина по противодействию гибридной войне.

Мы приветствуем сотрудничество между НАТО и Украиной в области безопасности в Черноморском регионе. Статус партнера расширенных возможностей, предоставленный в прошлом году, придает дополнительный импульс нашему и без того амбициозному сотрудничеству и будет способствовать большей оперативной совместимости с возможностью проведения большего числа совместных учений, обучения и повышения ситуационной осведомленности.

Инициативы военного сотрудничества и наращивания потенциала между союзниками и Украиной, включая литовско-польско-украинскую бригаду, еще больше усиливают эти усилия.

Мы высоко ценим значительный вклад Украины в операции союзников, Силы реагирования НАТО и учения НАТО".

Что произошло на саммите 2008 года в Бухаресте

Как видим, в начале сегодняшнего сообщения лидеры НАТО ссылаются на саммит в Бухаресте 2008 года. Напомним, что там случилось.

В начале 2008 года Альянс получил письмо за подписями президента Украины Виктора Ющенко, премьер-министра Юлии Тимошенко и спикера парламента Арсения Яценюка с просьбой присоединить Украину к "Плану действий по членству в НАТО".

На Бухарестском саммите НАТО весной того же года Украина получила отказ в ПДЧ из-за позиции Франции и Германии. И это было ключевое решение. В качестве "утешительного приза" было принято заявление о том, что в перспективе Киев может получить и ПДЧ, и членство в НАТО.

Но за прошедшие 13 лет Украина так и не получила ПДЧ. Правда, уже после Майдана Украине был предоставлен Статус партнера расширенных возможностей НАТО. В практическом смысле он мало применим и, скорее, демонстрирует политическую поддержку Альянса государства.

Что означает сегодняшнее заявление НАТО по Украине

Как видим, никаких новых статусов Украине на пути в НАТО сегодня не предоставили. Хотя обещания когда-нибудь взять Украину в Альянс прозвучали, также как они звучали и в 2008 году. Что будет в ближайшие дни поводом для провозглашения различных перемог.

Видимо, на это и рассчитывали натовцы, когда сформулировали свое коммюнике так, чтобы оно содержало упоминание Плана действий по членству, но при этом никаких обязательств по этому поводу.

Впрочем, иного ждать не стоило - с учетом осторожности в формулировках, которую проявлял Запад накануне встречи Байдена и Путина. Вряд ли что-то более многообещающее должно было прозвучать сегодня.

Что, конечно, не отменяет перспектив многостороннего сотрудничества с НАТО без особых со стороны Альянса обязательств. О чем и заявили члены Альянса в коммюнике.

В целом саммит выглядит подготовительным к переговорам США и России. Где западные страны согласовали позиции по ряду вопросов, которые Байден может озвучить на саммите в Женеве.

Правда, нет никаких гарантий тому, что после этой встречи появится определенность по украинскому статусу в НАТО. У вступления Киева в Альянс есть ряд естественных ограничителей: военный конфликт на Донбассе, статус Крыма и "красные линии" Путина. И пока Запад пока не готов воевать за Украину, здесь мало что поменяется.

И здесь как раз в интересах Украины закончить конфликт на базе Минских соглашений, которые поддержали, кстати, и в Альянсе. Только так снимаются ограничители, которые сейчас тормозят путь Украины в НАТО.

Но этот путь Киеву не нравится, а значит и НАТО после сегодняшнего саммита ближе не стало.

С другой стороны, нынешняя ситуация для США в какой-то степени выгодна. Украина не является членом НАТО, а значит США не имеют перед нашей страной никаких обязательств по гарантиям безопасности (которые бы они имели, если б Украина была членом альянса). Зато, при желании, могут любыми образом использовать территорию Украины для своих военных целей и при этом, формально, в случае обострения ситуация имеют возможность не ввязываться в прямое столкновение с Россией. Удобная позиция от которой вряд ли быстро откажутся.