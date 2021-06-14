Роман Протасевич - задержанный и обвиняемый в организации массовых беспорядков - выступил на пресс-конференции в Минске.

2 июня гостелеканал ОНТ выпустил фильм с его участием, 3 июня вышло интервью, в котором он посыпал голову пеплом за свою оппозиционную деятельность и расплакался.

Сегодня Протасевич продолжил высказываться в той же риторике: комплиментарно высказался о Лукашенко, обвинил Польшу во "взятии в заложники" его родителей, опроверг избиение в СИЗО и рассказал, почему плохи дела у оппозиционера Павла Латушко.

"Страна" собрала гланые заявления Романа Протасевича.

О кровоподтеках на руках

Начал пресс-конференцию Протасевич с сообщения о своем здоровье.

Он заявил, что у него жалоб нет: "Никто меня не бил, пальцем не трогал. Я хочу обратиться с просьбой не распространять слухи..."

Комментируя вопрос о следах кровоподтеков на запястьях, которые ранее заметили на руках Протасевича в ходе интервью, он предложил убедиться, что с руками все в порядке.

"Касательно следов на моих руках, я думаю, каждый может подойти и посмотреть, это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания. Задержание, насколько я понял, было для сотрудников настолько неожиданным, что у них не было с собой наручников", - сказал Протасевич.

О родителях, "взятых в заложники" в Польше

Родители Романа Протасевича проживают в Польше. Они дают интервью европейским СМИ, просят мировое сообщество вмешаться в ситуацию. Отдельно мать обратилась к концлеру Ангеле Меркель с просьбой повлиять на Лукашенко, чтобы тот отпустил их сына.

Протасевич на пресс-конференции дал понять, эти действия с ним не согласованы и он их не поддерживает.

"Мои родители – в заложниках. Они в Польше в условиях информационного вакуума. Их просто используют, за их спинами стоят конкретные политические деятели", - сказал Роман.

Об уважении к Лукашенко и сотрудничестве со следствием

В который раз после задержания Протасевич тепло высказался об Александре Лукашенко.

"Я не буду политическим сторонним президента. Да, я уважаю его, искренне уважаю как человека, который смог выстоять перед тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Я не говорю о том, что полностью перехожу на сторону государства..." - начал оппозиционер.

Он добавил, что сотрудничает со следствием добровольно. "Никто меня дополнительно ни в чем не убеждал. На мне нет каких-то электрошокеров, мне не колют сыворотку правды. Вы не верите в то, что я говорю искренне?"

Протасевич сказал, что взаимодействие с властью сейчас - это его личный выбор. "Я осознаю, какой урон я нанес государству", - сказал Роман.

О том, почему "плохи дела" у Латушко

Во время брифинга речь пошла и Павле Латушко - оппозиционере, который сейчас находится за границе и который до недавних пор был соратником Протасевича.

"Если говорить о Пал Палыче Латушко, то я должен сказать, что, в принципе, даже исходя из той информации, которая у меня была еще до того, как я оказался в Беларуси, дела у него плохи. Я уже ранее упоминал о том, что квартира [у Латушко] за три тысячи евро. Скажу больше: один из сотрудников НАУ анонимно отправил в польский сейм информацию о жизни Пал Палыча и о том, что он действительно живет в квартире", - начал Роман.

По его словам, вопрос с квартирой - не самая большая проблема, которая связана с Латушко.

"Самая большая проблема связана с тем, что, исходя из той информации, которой я обладаю, все-таки общался со многими людьми, Пал Палычу поставлен ультиматум со стороны польских властей. Я объясню, с чем это связано. Польша и Литва ведут прямую конкуренцию за белорусский вопрос. Если у литовской стороны существует штаб Светланы Тихановской, то у официальной Варшавы есть только господин Латушко. И так как он не проявлял никакой активности, для него было поставлено конкретное условие о том, что до сентября месяца он должен активизироваться и показать свою поддержку, провести собственные акции. Мы все помним, как пиарилось 9 мая, что из этого получилось. Ничего", - сказал Протасевич.

Акции, которые сейчас проходят за границей, оппозиционер связал с Латушко: "Естественно, тут говорить ни о каком успехе не приходится. Дела у господина Латушко действительно плохи. Я пропустил три недели, но даже исходя из той информации, которую я знал, ситуация складывается вот как-то так".

Что еще произошло на пресс-конференции

Роман Протасевич был главным спикером на пресс-конференции. Но, помимо него, выступили еще руководители белорусских силовых структур.

Командующий ВВС и ПВО Беларуси Игорь Голуб повторил свое недавнее заявление: "У истребителя МиГ-29, сопровождавшего борт Ryanair, была задача прикрыть от акта терроризма Минск".

Директор Департамента по авиации Артем Сикорский добавил: "Результаты расследования по инциденту с рейсом Ryanair кроме Беларуси никому не нужны".

Стало известно, что девушке Протасевича Софии Сапеге предъявлено обвинение по одной статье - организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Она является подозреваемой.

Романа же подозревают в организации массовых беспорядков, организации действий, грубо нарушающих порядок, и разжигании социальной вражды и розни. Санкция по этой статье - до 15 лет тюрьмы.

На пресс-конференции присутствовали иностранные дипломаты и журналист ВВС Джон Фишер. Половина представителей посольств и британский корреспондент демонстративно покинули мероприятие в самом начале. Так они выразили протест против того, что Романа привели на беседу со СМИ принудительно. Протасевич это опроверг.