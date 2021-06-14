Президент России Владимир Путин заявил, что РФ стянула войска к границам Украины, поскольку в этом районе регулярно проводятся военные учения НАТО.

Об этом Путин сказал в интервью NBC.

Путин, комментируя недавние передвижения российских войск возле украинской границы, сказал, что Россия проводит военные учения на своей территории. По его словам, НАТО регулярно проводит военные учения у границы с РФ, также он упомянул военные учения США на Аляске, которые, по его словам, проходили недалеко от российской территории.

"Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?" - сказал Владимир Путин.

Напомним, информация о стягивании российских войск к границе с Украиной появилась еще в конце марта. Об этом нардепам на заседании Верховной Рады доложил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. После этого последовала реакция западных стран на происходящее в районе российско-украинской границы. Лидеры стран выражали обеспокоенность и призывали Москву отвести войска.

В апреле Россия заявила об отводе войск от границы с Украиной. Впрочем, после этого и Киев, и Вашингтон заявляли о десятках тысяч российских военных на границах с Украиной.