В понедельник, 14 июня, большая часть Грузии, в том числе и столица - Тбилиси, осталась без электроэнергии из-за аварии на линии электропередачи в регионе "Имеретия" и на крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции "Ингури".

Об этом со ссылкой на "Государственную электросистему Грузии" сообщает "Интерфакс".

"Сегодня, 14 июня, в 14:00 аварийно отключились ЛЭП 500 кВ" Имеретия "и Ингури ГЭС, из-за чего подача электроэнергии была ограничена для большей части населения Грузии. Идут работы по ликвидации аварии", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале лета в Украине из-за сильных дождей и ветров, которые несколько дней царили на территории страны, без электричества оставались 50 населенных пунктов в трех областях.

Ранее рассказывали, что из-за землетрясения в Японии без света остались 950 000 домов. Кроме того там минимум 20 человек погибли.

Также сообщали, что в Техасе из-за рекордного похолодания без света остались четыре миллиона человек. Больше всего пострадали районы и пригороды Хьюстона и Галвестона. Из-за холодной погоды спрос на электроэнергию увеличился, и электросеть штата не смогла с ней справиться.