Восьмая жертва аварии украинского рейсового автобуса, которая произошла в Подкарпатском воеводстве в Польше в ночь с 5 на 6 марта, умерла в Украине.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Перемышле Марту Пентковскую.

"Мы получили информацию из Украины о том, что умер восьмой человек из этой аварии. Сейчас мы пытаемся подтвердить, имеет ли эта смерть связь с ДТП", - рассказала Пентковская.

Как утверждает "Укринформ", речь идет о мужчине в возрасте около 60 лет из Херсонской области, который получил в этой аварии тяжелые травмы и в течение трех недель лечился в больнице в Перемышле. Когда его состояние улучшилось, в конце марта его перевезли спецтранспортом для дальнейшего лечения в Украине.

Напомним, 6 марта, около города Кашице в Польше произошла авария, в результате которой погибли пять украинцев, а 35 человек получили травмы разной степени тяжести.

По предварительной информации правоохранителей, водитель украинского автобуса не справился с управлением, из-за чего транспорт слетел в кювет и перевернулся.