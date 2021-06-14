Президент России Владимир Путин, комментируя отравление оппозиционера Алексея Навального, заявил, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован в понедельник.

"У нас нет такого обычая - кого-либо убивать", - сказал российский президент, отвечая на вопрос о том, отдавал ли он распоряжение о покушении на Навального.

Напомним, что 20 августа 2020 года был отравлен самый известный российский оппозиционер Алексей Навальный. Ему стало плохо в самолете, по пути из Омска в Москву. Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации.

После того, как Навальный вернулся из Германии, где проходил лечение, его задержали. 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.