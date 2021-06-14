"У нас нет такого обычая". Путин отрицает, что давал распоряжение убить Навального
Президент России Владимир Путин, комментируя отравление оппозиционера Алексея Навального, заявил, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован в понедельник.
"У нас нет такого обычая - кого-либо убивать", - сказал российский президент, отвечая на вопрос о том, отдавал ли он распоряжение о покушении на Навального.
Напомним, что 20 августа 2020 года был отравлен самый известный российский оппозиционер Алексей Навальный. Ему стало плохо в самолете, по пути из Омска в Москву. Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации.
После того, как Навальный вернулся из Германии, где проходил лечение, его задержали. 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.