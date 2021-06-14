В понедельник, 14 июня, в российском Новосибирске горит заправка, во время пожара там взрываются емкости и баллоны с топливом. Пострадали, по предварительным данным, шесть человек.

Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает ТАСС.

Пожар произошел на АЗС, расположенной на Гусинобродском шоссе. На месте возгорания происходят взрывы резервуаров с жидким топливом. В местных экстренных службах сообщили о шести пострадавших, среди них один ребенок и двое пожарных, которые первыми прибыли на место происшествия.

Сейчас площадь пожара выросла с 500 до 800 кв. м. Номер сложности пожара повышен со второго до третьего. На месте перекрыли дорогу и трамвайные пути.

Напомним, в начале июня в Йемене ракета хуситов разнесла АЗС, погибло 16 человек. Ракета, выпущенная хуситами, попала в заправочную станцию в районе Аль-Равда, провинция Мариб.

Также мы писали о том, что в Киеве на заправке от внезапного воспламенения погиб сотрудник АЗС. Инцидент произошел несколько лет назад на ул. Бережанской.

Кроме того, "Страна" сообщала о том, что в прошлом году в Херсонской области на заправке грузовик врезался в емкость с газом.