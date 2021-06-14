Президент России в первом за три года интервью американскому каналу заявил, что у движения Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") были определенные основания. Он добавил, что РФ всегда с пониманием относилась к борьбе афроамериканцев за их права.

Отрывок из интервью появился на сайте канала NBC.

На вопрос, что Путин думает о Black Lives Matter, президент ответил следующее.

"Я удивлен, что нас еще не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter ", - сказал Путин. По его словам, он считает, что у этого движения есть "некоторые основания" для активности.

"Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за их права", - сказал российский лидер.

Ранее Путин заявлял, что движение Black Lives Matter возникло из-за геноцида, сопровождающего всю историю США.

"Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят, прямым геноцидом индейских племен. Затем последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий", - говорил в марте президент России, добавив, что до сегодняшнего дня такой ход истории сопровождает жизнь в США".

Движение Black Lives Matter было основано в 2013 году в ответ на оправдательный приговор в США человеку, застрелившего темнокожего американца Трейвона Мартина. BLM получило более широкое признание в 2014 году после протестов по поводу смерти Майкла Брауна и Эрика Гарнера и стало источником серии глобальных протестов в 2020 году после смерти Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор.

Напомним, интервью Путина американскому телеканалу будет показано 14 июня. Ранее мы публиковали отрывок из него, где российский президент ответил на скандальный вопрос.