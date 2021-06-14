Украинская компания "Нафтогаз" намерена подать иск против российского предприятия "Газпром", чтобы добиться транзита газа из Средней Азии через Газотранспортную систему (ГТС) Украины.

Об этом заявил "Нафтогаза" Юрий Витренко, в интервью газете Financial Times.

По его словам, "Нафтогаз" начинает процедуру согласования транспортировки газа из Средней Азии по трубам "Газпрома". Если российская сторона откажется, добавил Витренко, то Украина обратится в антимонопольные органы Евросоюза и подаст судебный иск.

"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только лишь газ из Средней Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа", - сказал он.

Отметим, Россия уже 15 лет запрещает транзит по своей газотранспортной системе из Средней Азии в Украину. При этом Витренко заявил, что на судебные разбирательства уйдут годы.

Напомним, ранее Витренко заявил, что завершение строительства российского газопровода "Северный поток - 2" может привести к началу полномасштабной войны.

Также мы сообщали, что сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина против строительства "Северного потока-2", условием для его запуска должна быть деоккупация территорий и энергобезопасность Украины.