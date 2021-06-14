Украина готова подать в суд на "Газпром" из-за запрета транзита газа из Азии
Украинская компания "Нафтогаз" намерена подать иск против российского предприятия "Газпром", чтобы добиться транзита газа из Средней Азии через Газотранспортную систему (ГТС) Украины.
Об этом заявил "Нафтогаза" Юрий Витренко, в интервью газете Financial Times.
По его словам, "Нафтогаз" начинает процедуру согласования транспортировки газа из Средней Азии по трубам "Газпрома". Если российская сторона откажется, добавил Витренко, то Украина обратится в антимонопольные органы Евросоюза и подаст судебный иск.
"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только лишь газ из Средней Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа", - сказал он.
Отметим, Россия уже 15 лет запрещает транзит по своей газотранспортной системе из Средней Азии в Украину. При этом Витренко заявил, что на судебные разбирательства уйдут годы.
Напомним, ранее Витренко заявил, что завершение строительства российского газопровода "Северный поток - 2" может привести к началу полномасштабной войны.
Также мы сообщали, что сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина против строительства "Северного потока-2", условием для его запуска должна быть деоккупация территорий и энергобезопасность Украины.