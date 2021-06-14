В Украине показатели заболеваемости Covid-19 достигли самых низких значений за последний год, страна по критериям Евросоюза входит в "зеленую" зону.

Об этом в понедельник шла речь на селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В "зеленой" зоне по состоянию на утро 14 июня оказались все регионы страны. За прошлые сутки в Украине выявили 420 новых больных Covid-19, это самый низкий показатель за последний год.

"Все области Украины находятся в "зеленой" зоне. В соответствии с критериями Европейского союза Украина также отныне вошла в "зеленую" зону. Есть показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 1 миллион 479 тысяч человек. Более 238 тысяч украинцев сделали прививку двумя дозами препарата.

Премьер-министр заявил, что Украина на сегодня получила уже 4 850 000 доз вакцин от коронавируса. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн доз вакцин разных производителей до конца лета, ими планируют привить 5 млн граждан.

Кроме того, в Украине продолжают работать над внедрением ковид-сертификата. По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский ковид-сертификат должен появиться в приложени "Дія".

Также уже состоялся официальный запуск электронных больничных. На сегодня 109 учреждений здравоохранения уже испытали функционал и выдали электронные медицинские заключения. Кроме того, глава Минздрава доложил президенту о ситуации с выявленной задолженностью перед медицинскими работниками, которая возникла за апрель-май. Глава государства призвал главу правительства и министра здравоохранения взять вопрос о погашении долга по зарплате под контроль.

Напомним, Евросоюз снял ограничения на поездки для обладателей COVID-сертификатов, уколовшихся одобренными вакцинами.

Также мы писали о том, что в 50 центрах массовой вакцинации на выходных сделали более 30 тысяч прививок от Covid-19.