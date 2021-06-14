В Совете Евросоюза утвердили предложение Еврокомиссии (ЕК), которое позволит гражданам, прошедшим полную вакцинацию, свободно ездить в пределах ЕС.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованного в понедельник.

Система пропусков заработает к 1 июля. Документ должен выдаваться бесплатно, в цифровом или бумажном формате и будет свидетельствовать о том, что его предъявитель привился от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или излечился от инфекции.

Как сообщается, владельцы таких сертификатов, которые выданы по всем правила ЕС, не должны подвергаться тестированию или карантину, если они прошли все этапы вакцинации, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA), не менее чем 14 дней назад.

Кроме того, обладатели сертификатов, которые выздоровели от коронавируса и подтвердили, что с момента получения положительного результата теста прошло менее 180 дней, также могут не проходить тестирование и не соблюдать карантин.

Также несовершеннолетние не должны подвергаться самоизоляции, если это не требуется от сопровождающего их лица.

Чтобы получить сертификат нужно пройти вакцинацию препаратом, разрешенным к применению европейским регулятором. ЕМА одобрило всего четыре вакцины — препараты Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

В то же время члены ЕС должны и в дальнейшем не будут поощрять второстепенные поездки в "темно-красные" регионы с высокой распространенностью штаммов COVID-19. От людей, которые прибывают из этих районов, по-прежнему нужно требовать наличие отрицательного теста на COVID и прохождение самоизоляции.

Требование иметь отрицательный тест распространяется и на тех, кто приезжает из "оранжевой зоны". Такой тест можно сделать по прибытию. Дети до 12 лет освобождаются от тестирования.

Критерии для включения регионов в цветные зоны:

зеленая - заболеваемость за последние 14 дней ниже 50 случаев на 100 тысяч населения, коэффициент выявления ниже 4%. Или если заболеваемость ниже 75 случаев, а частота положительных результатов теста меньше 1%;

оранжевая - заболеваемость за последние 14 дней ниже 50 случаев на 100 тысяч населения, но частота положительных результатов теста выше 1%. Или заболеваемость от 50 до 75, а показатель выявления выше 1%; или заболеваемость от 75 до 200, а показатель выявления теста менее 4%;

красная - заболеваемость от 75 до 200 на 100 тысяч населения, показатель выявления теста более 4%. Или если заболеваемость от 200 до 500;

темно-красная - эта зона устанавливается при заболеваемости более 500 человек на 100 тысяч населения.

Напомним, ранее МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что украинский цифровой сертификат вакцинации от коронавируса с июля будет синхронизирован со странами Европейского Союза, а в бумажном виде сертификат готовы признать четыре страны.

"Страна" подробно писала, как получить сертификат о вакцинации, с которым украинцев начнут пускать в Европу.