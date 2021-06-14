В понедельник, 14 июня, два боевых корабля НАТО с управляемыми ракетами вошли в Черное море, как и анонсировалось ранее. Один из них принадлежит Великобритании, второй - Нидерландам.

Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной России сообщает РИА "Новости".

По данным центра, за кораблями Североатлантического Альянса следят силы Черноморского флота РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (управляемое ракетное оружие - Ред.) "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов", - сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Напомним, двумя днями американский эсминец Laboon зашел в Черное море. Кроме того корабль типа Arleigh Burke двигался к водам Черное моря для выполнения операций по обеспечению безопасности на море.

Также мы рассказывали, что 6 июня в Балтийском море стартовали 50-е крупные военно-морские учения НАТО Baltops. Они продлятся до 18 июня.

А в апреле, как рассказывала "Страна", в Черное море зашли несколько военных кораблей США: USS Roosevelt и USS Donald Cook из Шестого флота. Эти достаточно известные суда тем, что на одном из них даже прошла встреча Петра Порошенко и Курта Волкера, пробыли в море до мая.