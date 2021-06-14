Минюст ФРГ подтвердил претензии к мессенджеру Telegram, который, по мнению властей, не соблюдает требования законодательства страны.

"У них отсутствует четкий путь для жалоб на подозрительный контент", - сказала представитель Минюста ФРГ журналистам. Также она добавила, что у Telegram есть время на то, чтобы сформулировать свой ответ немецкому ведомству.

На прошлой неделе власти Германии заявили, что мессенджер Telegram грозит штраф в €55 миллионов (1,8 млрд грн) из-за несоблюдения требований законодательства страны, сообщил Der Spiegel.

Недовольство немецкого руководства вызвало то, что компания не указала контактное лицо для общения с властями и не предложила предусмотренную законом процедуру подачи жалоб на запрещенный контент. Министерство юстиции потребовало, чтобы Telegram стал доступен для властей, оперативно удалял запрещенный контент и передавал следователям необходимые им пользовательские данные.

Ранее "Страна" писала о том, что инвестиции в Telegram превысили миллиард долларов.

Также мы сообщали, что основатель Telegram Дуров впервые за три года показал свое фото.