В понедельник, 14 июня, перед саммитом НАТО, который пройдет без Украины, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Зеленский обсудил с Джонсном евроатлантическую интеграцию Украины, Донбасс и "Северный поток-2".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Разговор состоялся после саммита G7, который прошел 11-13 июня под председательством Великобритании, и перед саммитом НАТО, который начинается сегодня.

"Ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности в контексте саммита НАТО", - сообщили в Офисе президента.

Зеленский в ходе разговора заявил о важности четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая идет по пути реформ в условиях сложных безопасности вызовов.

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил премьер-министра Великобритании за закрепленные в итоговом коммюнике саммита G7 "четкие сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Владимир Зеленский также рассказал Борису Джонсону о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины и сообщил, что полного отвода российских войск не произошло.

Президент заявил о важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота. Кроме того, Владимир Зеленский поднял вопрос противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

Собеседники обсудили продолжение диалога на высшем уровне. Владимир Зеленский подтвердил приглашение Борису Джонсону посетить Украину для участия в саммите Крымской платформы в Киеве в августе текущего года.

Напомним, перед саммитом НАТО, который пройдет без Украины, Зеленский обсудил с премьером Дании ситуацию на Донбассе.

Также мы писали о том, что также Зеленский поговорил со Столтенбергом перед саммитом НАТО, который пройдет без Украины.