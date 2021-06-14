Украина против строительства "Северного потока-2", условием для его запуска должна быть деоккупация территорий и энергобезопасность Украины.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в понедельник на своей странице в Твиттере.

По его словам, "Северный поток-2" прежде всего несет угрозу для безопасности Украины, а не только для экономики.

"Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз", – написал он.

Кулеба добавил, что об этой позиции он заявил еще на прошлой неделе в Берлине.

Напомним, ранее Кулеба в интервью изданию Die Welt заявил, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2", но "не обязательно согласится на то, что предлагают".

Тем временем в России готовятся запустить "Северный поток-2" уже до конца года.

Кроме того, президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что у США уже не было шансов остановить достройку "Северного потока-2", поэтому они и не ввели санкции.