На выходных, 12-13 июня, в Украине работало 50 центров массовой вакцинации. Прививки в них сделали 31 305 человек.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Минздрава.

Центры массовой вакцинации на прошлых выходных работали в 16 регионах:

13 - в Днепропетровской области,

8 - во Львовской области,

7 - в Одесской области,

5 - в Полтавской области,

3 - в Херсонской области,

2 - в Киевской области,

2 - в Черновицкой области,

2 - в Хмельницкой области,

По одному - в Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской областях и Киеве.

Всего в центрах сделали 15 924 прививок в субботу и 15 381 в воскресенье. Вакцинируют граждан, записавшихся в лист ожидания в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 6 410, в Днепре в 12 центрах - 3 145 и во Львове в трех центрах - 2 968.

Напомним, "Страна" писала о том, как работал центр вакцинации в Киеве: в воскресенье очереди рассосались, прививки делали всем желающим.

Также мы сообщали, как получить сертификат о вакцинации, с которым украинцев начнут пускать в Европу.