Больше всего людей вакцинировали в Киеве. Фото: "Страна"

На выходных, 12-13 июня, в Украине работало 50 центров массовой вакцинации. Прививки в них сделали 31 305 человек. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Минздрава. 

Центры массовой вакцинации на прошлых выходных работали в 16 регионах:

  • 13 - в Днепропетровской области,
  • 8 - во Львовской области,
  • 7 - в Одесской области,
  • 5 - в Полтавской области,
  • 3 - в Херсонской области,
  • 2 - в Киевской области,
  • 2 - в Черновицкой области,
  • 2 - в Хмельницкой области,
  • По одному - в Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской областях и Киеве.

Всего в центрах сделали 15 924 прививок в субботу и 15 381 в воскресенье. Вакцинируют граждан, записавшихся в лист ожидания в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 6 410, в Днепре в 12 центрах - 3 145 и во Львове в трех центрах - 2 968.

Как работали пункты вакцинации на выходных. Скриншот сообщения Минздрава

Напомним, "Страна" писала о том, как работал центр вакцинации в Киеве: в воскресенье очереди рассосались, прививки делали всем желающим.

Также мы сообщали, как получить сертификат о вакцинации, с которым украинцев начнут пускать в Европу.

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