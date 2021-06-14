Сроки и даты вступления новых членов в НАТО не будут объявлены на саммите альянса 14 июня, который проходит без участия Украины. Об этом свидетельствует заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сделанное во время онлайн-дискуссии, которую транслировали в Тwitter.

"Я жду, что лидеры сегодня подтвердят решения, которые принимались ранее в отношении присоединения новых членов. Включая заявление саммита в Бухаресте (2008 год - Ред.) о том, что Грузия станет членом НАТО. Но мы не обсуждали никаких сроков, мы также не будем называть никаких дат и сегодня", - заявил Столтенберг и добавил, что политика открытых дверей продолжает оставаться в силе.

Не исключено, что заявление генсека НАТО о Грузии имеет отношение и к Украине. Ведь на саммите НАТО в Бухаресте 13 лет назад его участники сказали "нет" не только Тбилиси, но и Киеву, не поддержав предложение о предоставлении Грузии и Украине статуса кандидатов на вступление. Однако было сделано заявление о желании в долгосрочной перспективе видеть эти страны членами альянса.

В 2008 году на перспективе вступления Украины в НАТО настаивал на тот момент президент США Джордж Буш-младший, а против выступили, в частности, Германия и Франция.

Накануне нынешнего саммита в правительстве Германии также заявили, что вопрос о вступлении Украины в состав Североатлантического Альянса не стоит на повестке дня.

Также мы сообщали, что, по словам Столтенберга, НАТО будет продолжать стремиться к диалогу с Россией и это нужно расценивать, как признак силы, а не слабости.