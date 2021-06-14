В Одессе задержали руководителя подразделения Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины из-за взятки в 10 тыс. долларов США за продажу места в Государственном бюро расследований.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

"Согласно решению процессуального руководства Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере о подозрении сообщили начальнику подразделения Военно-Морских Сил ВСУ по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащий требовал от сотрудника Нацполиции Украины 10 тыс. долларов США неправомерной выгоды за совершение влияния на решение членов конкурсной комиссии о положительном прохождении конкурса на занятие вакантных должностей в следственное подразделение ГБР.

Руководителя подразделения задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении первой части неправомерной выгоды в сумме 5 тыс. долларов США. На данный момент досудебное расследование продолжается.

Напомним, в четверг, 3 июня, следователи Госбюро расследований проводили 47 обысков в Министерстве энергетики и угольной промышленности и облгазах. Следственные действия вели по делу о неуплате 1,5 млрд грн за аренду гоструб.

Ранее мы писали о том, что 2 июня заместителя главы Черниговской областной государственной администрации и его сообщника разоблачили на получении взятки в 160 тысяч долларов за приватизацию гостиничного комплекса.