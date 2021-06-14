Во вторник, 15 июня, в большинстве областей Украины в течение дня будет доминировать комфортная температура воздуха. Ожидается +20...+25 градусов, на востоке до +27 градусов. В западных регионах будет сухо, в остальных областях продолжатся дожди и грозы.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик рассказала, что, несмотря на в целом теплую погоду, на высокогорье Карпат прошлой ночью наблюдался снег, температура воздуха опускалась до нуля.

Завтра, 15 июня, в Украине будет тепло: ожидается +20...+25 градусов, на востоке страны - до +27 градусов. Дожди и грозы охватят большинство территории, только западная часть завтра побудет в основном сухой воздушной массе. Небольшие дожди вероятны на Закарпатье и в Черновицкой области.

Вода в Черном море прогреется до 18-19 градусов. В Азовском - до 20-22 градусов, при такой температуре, по словам синоптика, уже вполне можно нырять.

В Киеве 15 июня ожидается дождь, гроза. Температура воздуха завтра предполагается в районе +23...+26 градусов.

"Неделя в целом будет теплой, до умеренной жары, дожди - периодические", - сообщила Диденко.

Напомним, из-за гроз и шквального ветра спасатели объявили в понедельник, 14 июня, первый уровень опасности.

Также мы писали о том, что синоптик предупредила об ухудшении погоды в начале недели.